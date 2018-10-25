Только за этот год к сервису подключились более 2 тысяч человек

Только за этот год к сервису подключились более 2 тысяч человекКоличество абонентов «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» во Владимирской области превысило 55 тысяч. Только за девять месяцев 2018 года к сервису подключились более двух тысяч человек, что позволило услуге показать устойчивый рост абонентской базы относительно аналогичного периода прошлого года.Сервис «Интерактивное ТВ» – это современный комплекс услуг, который предлагает к просмотру более 200 телеканалов и наполнен современными цифровыми опциями. В частности, более половины владимирских зрителей активно пользуется функцией «Управление просмотром», которая позволяет ставить телеэфир на паузу, записывать любимую передачу в архив или составлять собственную подборку фильмов и телепередач.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Клиенты «Ростелекома» уже давно «распробовали» телевидение в его в интерактивном варианте и об этом говорит постоянный ежегодный прирост абонентской базы. Тут играет роль то, что «Интерактивное ТВ» – это не просто изображение высокого качества. Основным стимулом я считаю удобство сервиса. Это и возможность контроля контента и процесса просмотра, и доступ в Интернет прямо с экрана телевизора и многое другое. Кроме того, оценивая все преимущества предложения от «Ростелекома» – стоимость сервиса, количество каналов, в том числе в HD-качестве, – можно смело говорить, что наше предложение очень выгодно для жителей Владимирской области».Главное преимущество «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» – это широкий спектр дополнительных сервисов. В их числе «Родительский контроль», который позволяет ограничить просмотр нежелательного контента для ребёнка. Опция «Видеопрокат» предлагает как новинки, так и легенды кинематографа на любой вкус. Сервис «Мультискрин» объединяет различные экраны. Например, можно начать смотреть кино по телевизору, а закончить на ноутбуке или планшете. А любители шумных вечеринок по достоинству оценят функцию «Караоке», в которой можно спеть любую из более чем двух тысяч популярных композиций.