Это начало нового совместного проекта областной администрации и ГВСМЗ по продвижению культуры владимирской земли за рубежом

Это начало нового совместного проекта областной администрации и ГВСМЗ по продвижению культуры владимирской земли за рубежом25 – 26 октября в Париже состоится Форум развития двусторонних общественных связей Россия – Франция.Мероприятие проводится в рамках перекрёстного Года русского языка и литературы во Франции и французского языка и литературы в России, по инициативе Россотрудничества при участии Российско-французского форума гражданских обществ «Трианонский диалог», созданного по инициативе президентов России и Франции.Форум охватит наиболее важные и перспективные сферы возможного сотрудничества между гражданскими обществами России и Франции. Планируется неформальный обмен мнениями между видными деятелями культуры, науки и образования, преподавателями русского и французского языков, представителями молодёжных объединений и побратимского движения двух стран.Единственным участником, представляющим регионы России, станет Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Последний раз Париж принимал ГВСМЗ в 2010 году, когда в Лувре работала выставка «Святая Русь. Русское искусство с древнейших времён до эпохи Петра I». Тогда из России на вернисаж приехало более 400 экспонатов из 24 музеев, архивов и библиотек. Среди «звёзд первой величины» был Владимиро-Суздальский музей-заповедник, представивший 10 уникальных предметов XII-XV вв.: западные «златые врата» Богородице-Рождественского собора Суздаля, иконы «Богоматерь Максимовская», «Покров Богоматери», «Богоматерь Владимирская» кисти Андрея Рублёва и лучшие образцы белокаменной резьбы.Теперь Владимиро-Суздальский музей-заповедник дарит возможность участникам и гостям Форума в Париже познакомиться с современным отечественным искусством, демонстрируя на площадке Торгового представительства России во Франции 20 воспроизведений картин владимирских художников из своего собрания. Работая в реалистической манере, эти мастера открыли свой собственный творческий метод, который стал известен в мире как «Владимирская школа живописи». Владимир Юкин, Ким Бритов, Валерий Кокурин, Николай Мокров, Валерий Егоров, чьи картины увидит Париж, – входят в золотой фонд русского изобразительного искусства.Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника И. В. Конышев, принимая участие в деловой программе Форума, расскажет о положительном опыте взаимодействия музея с разными категориями посетителей на Круглом столе «Музеи как пространство межкультурного диалога: взгляд из России и Франции».Официальное открытие и пленарное заседание форума состоится 25 октября в здании парижской штаб-квартиры ЮНЕСКО (7, place de Fontenoy, Paris). С российской стороны в нём примут участие руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, посол России во Франции Алексей Мешков, постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов, исполнительный секретарь форума «Трианонский диалог» Александр Орлов. С французской стороны – постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс, специальный представитель Правительства Франции по связям с Россией Жан-Пьер Шевенман, исполнительный секретарь форума «Трианонский диалог» Николя Шибаефф.Деловая часть программы будет организована на различных дискуссионных площадках: в Российском центре науки и культуры в Париже («Русский язык во Франции и французский язык в России», «Литература», «Образование и наука», «Театр», «Музеи» и «Кино»), Университете Сорбонна-1 («Молодёжное сотрудничество»), Российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли («Образование и наука») и Торговом представительстве России во Франции («Межмуниципальное и межрегиональное сотрудничество»).