Шеф-кондитер из Суздаля устроит гастрономический ужин на острове Корфу

Шеф-кондитер из Суздаля устроит гастрономический ужин на острове КорфуВладимирская область представит свои гастрономические изыски в рамках Российской гастрономической недели, которая проходит в Греции до конца этой недели.Регион с честью уже второй год подряд представляет город-музей Суздаль, где с особым трепетом хранят традиции русской кухни. Несколько суздальских ресторанов включены в федеральный проект «Гастрономическая карта России». Шеф-кондитер из этих заведений Дмитрий Бугорчиков устроит гастрономический ужин на острове Корфу.В этом году честь представлять нашу страну в Греции выпала 8-ми регионам. В их числе - города Москва и Ставрополь, Псковская и Архангельская области, Краснодарский и Пермский края, а также Ненецкий автономный округ. Ну и, конечно же, владимирская земля.