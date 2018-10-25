Воспитанники владимирской СДЮСШОР им. Толкачева, а также ковровской школы спортивной гимнастики завоевали в общей сложности 39 медалей на Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике «Кубок памяти Заслуженного тренера СССР Н.Г. Толкачева». В турнире, который проходил во Владимире с 18 по 22 октября, участвовало около 350 гимнастов из 40 городов России.

Воспитанники владимирской СДЮСШОР им. Толкачева, а также ковровской школы спортивной гимнастики завоевали в общей сложности 39 медалей на Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике Кубок памяти Заслуженного тренера СССР Н.Г. Толкачева. В турнире, который проходил во Владимире с 18 по 22 октября, участвовало около 350 гимнастов из 40 городов России. Мужская команда Владимирской области выиграла 26 медалей, из которых 11 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых.Больше всего наград на счету у Кирилла Прокопьева, который стал лучшим в многоборье, вольных упражнениях, упражнениях на коне, на перекладине и в опорном прыжке. В упражнениях на кольцах Кирилл стал вторым. У Владислава Новокшонова пять наград: золото в вольных упражнениях, опорном прыжке и на перекладине, серебро в многоборье и упражнениях на коне. Виталий Суходольский также завоевал пять медалей, став первым в вольных упражнениях и в упражнениях на брусьях, вторым в упражнениях на кольцах и в многоборье, третьим в опорном прыжке. По две медали у Никиты Куршакова и Сергея Камолитдинова. Первый выиграл две серебряные награды - в вольных упражнениях и в упражнениях на брусьях. Второй – серебряную и бронзовую медали в опорном прыжке и в упражнениях на кольцах соответственно.В числе призеров соревнований также Тимур Камолитдинов, Алексей Пищик и Шухрат Ходжаев, занявшие вторые места в опорном прыжке, упражнениях на коне и вольных упражнениях соответственно. По одной бронзовой медали завоевали Даниил Черашев, Максим Подсевалов и Лев Панфилов, став третьими в многоборье, упражнениях на брусьях и упражнениях на перекладине соответственно.В копилке гимнасток Владимирской области в общей сложности 13 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых.Так, Анастасия Ширшова победила в упражнениях на бревне и стала второй в многоборье. Татьяна Руст завоевала серебро в упражнениях на бревне и бронзу в многоборье. Ксения Блохина выиграла серебряную медаль в вольных упражнениях и бронзовую – в многоборье. Марина Малюкевич была лучшей в опорном прыжке и третьей в вольных упражнениях. Анастасия Агафонова стала первой в упражнениях на брусьях и третьей в упражнениях на бревне. Злата Гладышева завоевала бронзу в опорном прыжке, Серафима Позина – серебро в упражнениях на бревне. Еще одну золотую медаль на соревнованиях завоевала воспитанница ковровской школы спортивной гимнастики Александра Максимова. Она стала лучшей в многоборье.