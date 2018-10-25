Около 350 гимнастов из 27 субъектов и 40 городов России, а также представители из городов Донецка и Луганска показывали свои умения

Около 350 гимнастов из 27 субъектов и 40 городов России, а также представители из городов Донецка и Луганска показывали свои уменияВо Владимире прошли Всероссийские соревновани по спортивной гимнастике «Кубок памяти Заслуженного тренера СССР Н.Г. Толкачева». С 18 по 22 октября около 350 гимнастов из 27 субъектов и 40 городов России, а также представители из городов Донецка и Луганска показывали свои умения.Воспитанники и воспитанницы СДЮСШОР им. Толкачева, а также школы спортивной гимнастики в Коврове завоевали 39 медалей.В копилке мужской команды 26 медалей, из которых 11 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых.Больше всех наград на счету у Кирилла Прокопьева, он стал лучшим в многоборье, вольных упражнениях, упражнениях на коне, на перекладине и в опорном прыжке. В упражнениях на кольцах Кирилл стал вторым.У Владислава Новокшонова 5 наград: «золото» в вольных упражнениях, опорном прыжке и на перекладине, «серебро» в многоборье и упражнениях на коне.Виталий Суходольский также завоевал пять медалей, став первым в вольных упражнениях и в упражнениях на брусьях, вторым в упражнениях на кольцах и в многоборье, третьим в опорном прыжке.По две медали у Никиты Куршакова и Сергея Камолитдинова. Первый выиграл две серебряные награды в вольных упражнениях и в упражнениях на брусьях. Второй – серебряную и бронзовую медали в опорном прыжке и упражнениях на кольцах соответственно.В числе призеров соревнований также Тимур Камолитдинов, Алексей Пищик и Шухрат Ходжаев, занявшие вторые места в опорном прыжке, упражнениях на коне и вольных упражнениях соответственно. По одной бронзовой медали завоевали Даниил Черашев, Максим Подсевалов и Лев Панфилов, став третьими в многоборье, упражнениях на брусьях и упражнениях на перекладине соответственно.Женская команда выиграла 13 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых.Так, Анастасия Ширшова стала первой в упражнениях на бревне и второй в многоборье. Татьяна Руст завоевала «серебро» в упражнениях на бревне и «бронзу» в многоборье. Ксения Блохина выиграла серебряную медаль в вольных упражнениях и бронзовую – в многоборье. Марина Малюкевич оказалась лучшей в опорном прыжке и третьей в вольных упражнениях. Анастасия Агафонова стала первой в упражнениях на брусьях и третьей в упражнениях на бревне. Злата Гладышева завоевала «бронзу» в опорном прыжке, Серафима Позина – «серебро» в упражнениях на бревне.Еще одну золотую медаль на соревнованиях завоевала воспитанница ковровской школы спортивной гимнастики Александра Максимова. Она стала лучшей в многоборье.