Заставить его заплатить алименты смогли только судебные приставы

Заставить его заплатить алименты смогли только судебные приставыЖитель Владимира систематически не платил алименты после ухода из семьи. Он успел накопить долг в размере 550 тысяч рублей.Судебные приставы приехали к нарушителю домой и арестовали его автомобиль.В профильном управлении уточняют, что мужчину сразу предупредили, что за непогашение долга за 10 дней его машину продадут, а вырученные деньги пойдут в счет долга.Переживая за свой автомобиль, владимирец тут же нашел всю необходимую сумму и перечислил алименты детям.