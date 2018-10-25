Юридически оба управления упразднят, и только потом появится новое

Юридически оба управления упразднят, и только потом появится новоеВладимирские депутаты комитета по местному самоуправлению горсовета решили объединить управления по делам молодежи и по физической культуре и спорту, сообщают наши коллеги из «»Юридически оба управления упразднят, и только потом появится новое. Его будут именовать «управление по физической культуре, спорту и молодежной политике»,Как рассказал замглавы сити-менеджера Дмитрий Норихин, объединение необходимо в целях оптимизации работы управлений администрации города. К этому решению пришли, оглядываясь на опыт других городов: Иваново, Калуги и Курска, где два управления существуют на базе одного. Ведь у них довольно много пересекающихся между собой направлений и мероприятий, которые будет удобно координировать под единым началом.