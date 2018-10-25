Владимирский боксер Вагинак Тамразян претендует на пояс чемпиона мира по версии Всемирной федерации профессионального бокса. Бой за громкий титул пройдет во Владимире. Это будет первый в истории области вечер профессионального бокса.

Владимирский боксер Вагинак Тамразян претендует на пояс чемпиона мира по версии Всемирной федерации профессионального бокса. Бой за громкий титул пройдет во Владимире. Это будет первый в истории области вечер профессионального бокса. Против нашего спортсмена на ринг выйдет боксер из Танзании, Мфаумэ Мфаумэ. Вагинак Тамразян ученик известного владимирского тренера Вазгена Егикяна. Тамразян уже является чемпионом России среди профессионалов и чемпионом стран СНГ и славянских стран по версии Всемирного боксёрского совета. Сейчас наш спортсмен готовится к бою. В пятницу Тамразян впервые увидит соперника на контрольном взвешивании. Сам поединок за пояс чемпиона мира состоится 27 октября в Арт-Дворце.Вагинак Тамразян, профессиональный боксёр: "Настрой хороший, боевой. Настрой на победу. Я думаю, мы это сделаем. Это самое главное событие в моей карьере. 12 раундов бой. Я думаю, это первый и не последний. Надеемся на продолжение".