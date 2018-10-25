Парк «Добросельский» должен стать современным, интересным и комфортным местом для горожан любого возраста

Парк «Добросельский» должен стать современным, интересным и комфортным местом для горожан любого возрастаГлавный архитектор Владимира Андрей Быков встретился с представителями проектного бюро «Абсолют проект», которое разрабатывают реконструкцию парка «Добросельский».Обсуждали проектные решения и замечания владимирцев они прямо в парке. «Добросельский» должен стать современным, интересным и комфортным местом для горожан любого возраста.Сейчас центральная площадь парка больше похожа на пустырь, здесь почти нет деревьев и кустарников. Проектировщики хотят построить здесь амфитеатр со сценой и оборудованием для кинопоказов.Из нового - многофункциональная спортивная зона круглогодичного использования. В спортивном городке будут состоять не только традиционные силовые тренажеры. В планах поставить скалодром, площадку для занятий воркаутом, памп-трек, а также крытый скейт-парк.Особое внимание уделили детским площадкам для игр и отдыха. Зону аттракционов обновят одной из первых. В парке установят современные аттракционы для детей и посетителей постарше, а рядом создадут архитектурную доминанту в виде обзорной башни.По условиям контракта, бюро «Абсолют проект» должно выполнить проект обновления уже до конца этого года. Голосование «за» или «против» предложений проектировщиков продолжается на официальном интернет-сайте администрации города Владимира vladimir-city.ru в разделе «Голосование за городские проекты».