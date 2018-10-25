«Подлатать» депутаты хотят 24 дорожных объекта

«Подлатать» депутаты хотят 24 дорожных объектаДепутаты комитета по бюджетной и налоговой политике предложили мэрии оплатить в текущем году ремонт 24 дорожных объектов на сумму 39 миллионов за счет средств, предусмотренных в текущем году на софинансирование участия в федеральных и областных программах, а не в 2019 году, как планировали ранее.Сохранение этой суммы в бюджете следующего года позволит областной столице принять участие в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», так как софинансирование мероприятий программы со стороны муниципалитета в размере 25% - одно из главных условий. Депутаты единогласно проголосовали за озвученные предложения.Также члены комитета обсудили идею выйти к обладминистрации с инициативой о перераспределении доходов между региональным и муниципальным бюджетами с увеличением доли дохода, остающейся в городе. Соответствующие предложения подготовят главе региона и ЗакСобранию.