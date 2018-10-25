Чаще всего в больницу попадают с отравлением этиловым спиртом

Чаще всего в больницу попадают с отравлением этиловым спиртомРегиональный Роспотребнадзор опубликовал статистику отправлений алкоголем и его суррогатами. Оказалось, что в области травиться спиртом стали гораздо меньше.Уровень острых отравлений спиртосодержащей продукцией существенно снизился. Так с начала января по конец сентября в регионе было 326 таких случаев. За аналогичный период прошлого года – 450 случаев, что на 27,6% больше.Отравление алкоголем регистрируют у мужчин в 5,6 раза чаще, чем у женщин. В 198 случаях причиной острого отравления стал этиловый спирт. Кроме того, отравления наступали вследствие употребления суррогатов алкоголя - 110 случаев, метанола - 16 случаев, технического спирта и 2-пропанола - по 1 случаю.Отравления спиртосодержащей продукцией - наиболее частые причины летальных исходов от острых отравлений химической этиологии.В ведомстве уточняют, что приведенные цифры подтверждают действенность новой политики в отношении алкоголя, ограничения его продажи и других мер.