Россия ценит работу Таджикистана по сохранению образования на русском языке. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Маджлиси милли (Национального совета) – верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаидом Убайдуллоевым. Законодатели обсудили развитие отношений двух стран, в том числе совместную борьбу с терроризмом.

Россияценит работу Таджикистана по сохранению образования на русском языке.Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главойМаджлиси милли (Национального совета) – верхней палаты парламентаТаджикистана Махмадсаидом Убайдуллоевым. Законодатели обсудили развитиеотношений двух стран, в том числе совместную борьбу с терроризмом.СпикерГосдумы напомнил, что по Конституции Таджикистана русский язык служитсредством межнационального общения. Володин отметил, что в республикеидет строительство пяти школ, где будут изучать русский."Мы ценим работу Таджикистана по сохранению образования на русском языке", – сказал председатель нижней палаты.Пословам законодателя, с сентября прошлого года при участии министерствобразования двух стран реализуется пилотный проект по направлениюроссийских учителей в школы республики. Кроме того, напомнил Володин, вроссийских высших учебных заведениях проходят обучение 27 тысяч гражданТаджикистана.Спикер отметил и рост товарооборота между двумя странами. По итогам прошлого года доля России составила почти четверть внешнеторгового оборота Таджикистана – 23,6%. В целом двусторонняя торговля в 2017 году достигла 717 миллионов долларов.Крометого, подчеркнул председатель нижней палаты, Москва ценит вкладтрудящихся граждан Таджикистана в России. "Поэтому крайне важно обсудитьвопросы законодательного обеспечения", – сказал парламентарий.В свою очередь, Махмадсаид Убайдуллоев,развивая тему русскоязычного образования в республике, передалВячеславу Володину просьбу учителя русского с востока Таджикистана остроительстве еще одной школы, где будет изучаться язык Пушкина иДостоевского. Также председатель Маджлиси милли затронул вопрос трудовых мигрантов из Таджикистана, которым запрещен въезд в Россию.Кроме того, Убайдуллоевотметил роль Москвы по обеспечению безопасности в мире. "Россия всегданаходится на переднем плане борьбы с терроризмом. Спасибо ей за оказаниевоенной помощи в борьбе с экстремизмом", – сказал таджикскийпарламентарий.Достижения Москвыон назвал "основой основ современного мира". "Мы остаемся самымиглавными сторонниками России, российского народа", – добавилзаконодатель.Акцентировал внимание глава Маджлиси милли и на значимой роли Госдумы,и в целом парламентариев в решении важных вопросов. "Трибуна Госдумы -не для популизма, а для работы, ответственности и дискуссии", -подчеркнул он.ВячеславВолодин отметил, что Россию и Таджикистан многое объединяет, в томчисле история и язык межнационального общения. "Историю нужно помнить, аязык – беречь. Это большая помощь для тех мигрантов, кто приезжаетработать к нам. Они проще встраиваются в общество, у них большеперспектив и возможностей, которые вряд ли найдутся в других странах", -сказал председатель нижней палаты.Говоряо сотрудничестве законодателей двух стран, спикер напомнил проПарламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности(ПА ОДКБ). По словам Володина, в рамках этой площадки будет рассмотрен,в том числе, единый список организаций, признаваемых ОДКБтеррористическими.Международноесотрудничество – один из приоритетов Госдумы седьмого созыва.Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активноучаствуют в работе международных форумов и конференций, помогаютналаживать связи между странами. Успехи в межпарламентскомсотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнегодепутатского корпуса за два года работы.