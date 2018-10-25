Россия
ценит работу Таджикистана по сохранению образования на русском языке.
Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой
Маджлиси милли (Национального совета) – верхней палаты парламента
Таджикистана Махмадсаидом Убайдуллоевым. Законодатели обсудили развитие
отношений двух стран, в том числе совместную борьбу с терроризмом.
Россия
ценит работу Таджикистана по сохранению образования на русском языке.
Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой
Маджлиси милли (Национального совета) – верхней палаты парламента
Таджикистана Махмадсаидом Убайдуллоевым. Законодатели обсудили развитие
отношений двух стран, в том числе совместную борьбу с терроризмом.
Спикер
Госдумы напомнил, что по Конституции Таджикистана русский язык служит
средством межнационального общения. Володин отметил, что в республике
идет строительство пяти школ, где будут изучать русский.
"Мы ценим работу Таджикистана по сохранению образования на русском языке", – сказал председатель нижней палаты.
По
словам законодателя, с сентября прошлого года при участии министерств
образования двух стран реализуется пилотный проект по направлению
российских учителей в школы республики. Кроме того, напомнил Володин, в
российских высших учебных заведениях проходят обучение 27 тысяч граждан
Таджикистана.
Спикер отметил и рост товарооборота между двумя странами. По итогам прошлого года доля России составила почти четверть внешнеторгового оборота Таджикистана – 23,6%. В целом двусторонняя торговля в 2017 году достигла 717 миллионов долларов.
Кроме
того, подчеркнул председатель нижней палаты, Москва ценит вклад
трудящихся граждан Таджикистана в России. "Поэтому крайне важно обсудить
вопросы законодательного обеспечения", – сказал парламентарий.
В свою очередь, Махмадсаид Убайдуллоев,
развивая тему русскоязычного образования в республике, передал
Вячеславу Володину просьбу учителя русского с востока Таджикистана о
строительстве еще одной школы, где будет изучаться язык Пушкина и
Достоевского. Также председатель Маджлиси милли затронул вопрос трудовых мигрантов из Таджикистана, которым запрещен въезд в Россию.
Кроме того, Убайдуллоев
отметил роль Москвы по обеспечению безопасности в мире. "Россия всегда
находится на переднем плане борьбы с терроризмом. Спасибо ей за оказание
военной помощи в борьбе с экстремизмом", – сказал таджикский
парламентарий.
Достижения Москвы
он назвал "основой основ современного мира". "Мы остаемся самыми
главными сторонниками России, российского народа", – добавил
законодатель.
Акцентировал внимание глава Маджлиси милли и на значимой роли Госдумы,
и в целом парламентариев в решении важных вопросов. "Трибуна Госдумы -
не для популизма, а для работы, ответственности и дискуссии", -
подчеркнул он.
Вячеслав
Володин отметил, что Россию и Таджикистан многое объединяет, в том
числе история и язык межнационального общения. "Историю нужно помнить, а
язык – беречь. Это большая помощь для тех мигрантов, кто приезжает
работать к нам. Они проще встраиваются в общество, у них больше
перспектив и возможностей, которые вряд ли найдутся в других странах", -
сказал председатель нижней палаты.
Говоря
о сотрудничестве законодателей двух стран, спикер напомнил про
Парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности
(ПА ОДКБ). По словам Володина, в рамках этой площадки будет рассмотрен,
в том числе, единый список организаций, признаваемых ОДКБ
террористическими.
Международное
сотрудничество – один из приоритетов Госдумы седьмого созыва.
Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно
участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают
налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском
сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего
депутатского корпуса за два года работы.