Принятый
накануне проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов станет своего рода основой при ведении избирательной
кампании в Госдуму в 2021 году. Об этом заявил председатель нижней
палаты российского парламента Вячеслав Володин в ходе встречи с главой
Маджлиси милли (верхней палатой парламента) Таджикистана Махмадсаидом
Убайдуллоевым.
Принятый
накануне проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов станет своего рода основой при ведении избирательной
кампании в Госдуму в 2021 году. Об этом заявил председатель нижней
палаты российского парламента Вячеслав Володин в ходе встречи с главой
Маджлиси милли (верхней палатой парламента) Таджикистана Махмадсаидом
Убайдуллоевым.
"Бюджет,
на наш взгляд, серьезный с позиции решения многих вопросов", – сказал
спикер в беседе со своим коллегой. По словам Володина, главный
финансовый закон на предстоящую трехлетку должен обеспечить реализацию
12 национальных проектов, а также послания президента России Владимира
Путина Федеральному собранию.
Спикер
отметил значимость нового федерального бюджета и для депутатов. По его
словам, для членов нижней палаты это "больше, чем рядовой закон".
Бюджет, напомнил Володин, рассчитан на три года, а в 2021 году будут
выборы в очередной созыв нижней палаты. "Это программа, которая ляжет в
основу избирательной кампании, что сделали за это время (работы в
Госдуме. – Прим. ред.)", – пояснил законодатель.
Напомним,
парламентарии накануне проект федерального
бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, а также бюджеты трех
федеральных фондов – Пенсионного, обязательного медицинского страхования
и социального страхования. Документ предусматривает в следующем году
доходы в размере 19 триллионов 969,3 миллиарда рублей. По сравнению с
2018 годом рост – 6,5%. Расходная часть составит 18 триллионов 37,2
миллиарда рублей.
В
2020 году доходы запланированы в объеме 20,219 триллиона рублей,
профицит составит 1,224 триллиона. В 2021 году доходы превысят расходы
на 952 миллиарда. ВВП к 2021 году достигнет 118,5 триллиона рублей. Что
касается инфляции, то в следующем году она ожидается на уровне 4,3%, а к
2021 году снизится до 4,0%.
Вячеслав
Володин подчеркнул, что Госдума за реализацией
национальных проектов и государственных программ. Оценку ответственным
за их выполнение будет давать комитет по контролю и регламенту нижней
палаты парламента.