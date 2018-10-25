Принятый накануне проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов станет своего рода основой при ведении избирательной кампании в Госдуму в 2021 году. Об этом заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Маджлиси милли (верхней палатой парламента) Таджикистана Махмадсаидом Убайдуллоевым.

Принятыйнакануне проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период2020-2021 годов станет своего рода основой при ведении избирательнойкампании в Госдуму в 2021 году. Об этом заявил председатель нижнейпалаты российского парламента Вячеслав Володин в ходе встречи с главойМаджлиси милли (верхней палатой парламента) Таджикистана МахмадсаидомУбайдуллоевым."Бюджет,на наш взгляд, серьезный с позиции решения многих вопросов", – сказалспикер в беседе со своим коллегой. По словам Володина, главныйфинансовый закон на предстоящую трехлетку должен обеспечить реализацию12 национальных проектов, а также послания президента России ВладимираПутина Федеральному собранию.Спикеротметил значимость нового федерального бюджета и для депутатов. По егословам, для членов нижней палаты это "больше, чем рядовой закон".Бюджет, напомнил Володин, рассчитан на три года, а в 2021 году будутвыборы в очередной созыв нижней палаты. "Это программа, которая ляжет воснову избирательной кампании, что сделали за это время (работы вГосдуме. – Прим. ред.)", – пояснил законодатель.Напомним,парламентарии накануне проект федеральногобюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, а также бюджеты трехфедеральных фондов – Пенсионного, обязательного медицинского страхованияи социального страхования. Документ предусматривает в следующем годудоходы в размере 19 триллионов 969,3 миллиарда рублей. По сравнению с2018 годом рост – 6,5%. Расходная часть составит 18 триллионов 37,2миллиарда рублей.2020 году доходы запланированы в объеме 20,219 триллиона рублей,профицит составит 1,224 триллиона. В 2021 году доходы превысят расходына 952 миллиарда. ВВП к 2021 году достигнет 118,5 триллиона рублей. Чтокасается инфляции, то в следующем году она ожидается на уровне 4,3%, а к2021 году снизится до 4,0%.ВячеславВолодин подчеркнул, что Госдума за реализациейнациональных проектов и государственных программ. Оценку ответственнымза их выполнение будет давать комитет по контролю и регламенту нижнейпалаты парламента.