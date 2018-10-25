Российский голкипер клуба Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В ночь на 25 октября он помог своей команде одержать победу над Колорадо Эвеланш со счетом 1:0.

Российский голкипер клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В ночь на 25 октября он помог своей команде одержать победу над "Колорадо Эвеланш" со счетом 1:0.Василевский отыграл "на ноль", отразив все 23 броска по своим воротам. Для голкипера этот шатаут стал первым в сезоне и 13-м в карьере. Второй звездой игрового дня был признан датский голкипер "Торонто Мэйпл Лифс" Фредерик Андерсен, который отразил 38 из 40 бросков по воротам в победном матче с "Виннипег Джетс" (4:2). Третьей звездой стал канадский нападающий "Ванкувер Кэнакс" Бо Хорват, который оформил дубль в матче с "Вегас Голден Найтс" (3:2 Б).