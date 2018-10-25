Октябрьским райсуд Владимира признал гражданина одной из стран ближнего зарубежья виновным в организации незаконной миграции в составе организованной группы из четырёх человек. Установлено, что в 2017 году подсудимый и трое его сообщников подделывали оттиски дата-штампов пограничных органов ФСБ России о пересечении государственной границы РФ в национальных паспортах и миграционных картах прибывавших на территорию России иностранцев.

Октябрьским райсуд Владимира признал гражданина одной из стран ближнего зарубежья виновным в организации незаконной миграции в составе организованной группы из четырёх человек. Установлено, что в 2017 году подсудимый и трое его сообщников подделывали оттиски дата-штампов пограничных органов ФСБ России о пересечении государственной границы РФ в национальных паспортах и миграционных картах прибывавших на территорию России иностранцев. За оказание услуг взимали с клиентов 4-6 тыс. рублей, а полученное денежное вознаграждение делили между собой. С февраля по ноябрь 2017 года участниками преступной группы было организовано незаконное пребывание 9 иностранных граждан. Подсудимый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, активно сотрудничал со следствием. В итоге получил 1 год и 8 месяцев колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил. В отношении других участников ОПГ уголовные дела выделены в отдельное производство и в настоящее время находятся на рассмотрении.