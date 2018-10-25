Главный тренер московского футбольного клуба Локомотив Юрий Семин прокомментировал поражение команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Железнодорожники 24 октября на своем поле проиграл португальскому Порту со счетом 1:3​​​.

Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин прокомментировал поражение команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Железнодорожники 24 октября на своем поле проиграл португальскому "Порту" со счетом 1:3​​​."Локомотив" проиграл все три матча в группе и сейчас занимает последнее место в таблице, не имея в активе ни одного очка. "Порту" с семью баллам и вышел в единоличные лидеры квартета "D"."Еще есть три тура, с девятью очками всегда можно занять второе место, — сказал Семин, которого цитирует РИА Новости. — Хочу поздравить соперника с заслуженной победой, хочу поздравить их президента, которого хорошо знаю, и пожелать ему удачи. "Порту" — лучшая команда в нашей группе".