Житель Московской области скрывался от следствия в течение шести лет

Житель Московской области скрывался от следствия в течение шести лет50-летний мужчина задержан по подозрению в похищении 17-летней девушки и сексуальном насилии в Костромской области в 2012 году, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета России.Житель Московской области в течение шести лет скрывался от сотрудников правоохранительных органов. В октябре 2018 года он был задержан ходе операции «Розыск». Ему предъявлено обвинение, суд арестовал злоумышленника.По версии следствия, 28 января 2012 года обвиняемый со своей знакомой приехал на автомобиле в город Мантурово Костромской области. Женщина подозревала 17-летнюю местную жительницу в интимной связи со своим мужем. Злоумышленница позвонила девушке, а когда та подошла к автомобилю, мужчина затолкал ее в машину и отвез в деревню Хлябишино.До следующего дня обвиняемые удерживали девушку в доме. При этом женщина срезала волосы потерпевшей, заставила ее полностью раздеться и сожгла одежду в печи. После этого, по версии следствия, мужчина совершил в отношении девушки «насильственные действия сексуального характера».Пока обвиняемый скрывался, женщина была задержана и осуждена. Они отбывала наказание в исправительной колонии общего режима.