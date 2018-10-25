Задержана мать полуторагодовалого ребенка, найденного в подъезде дома в города Щёлково Московской области.

Задержана мать полуторагодовалого ребенка, найденного в подъезде дома в города Щёлково Московской области.Об этом сообщили в Следственном комитете России, подчеркнув, что задержание женщины на площади трех вокзалов в Москве было проведено вместе с оперативниками главного управления МВД РФ по Подмосковью.На допросе дама рассказала, что приехала в Россию из Украины, гражданкой которой является, для поисков работы. В Щелкове, где женщина проживала с ребенком по разным адресам, она не смогла трудоустроиться и в итоге оставила малолетнего сына около подъезда многоэтажного дома. После чего села на поезд и отправилась к подруге в Саратов.Свой дикий поступок она объяснила сложной жизненной ситуацией и материальными трудностями.Задержанная подозревается в совершении преступлений по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности".История вызвала в обществе широкий резонанс. Мальчика, найденного в Щелково, зовут Сережа, он передан во временную семью.Его опекун Алевтина рассказала, что ребенок хороший, спокойный, веселый. Адаптация проходит успешно — в семье уже есть два сына и две дочки. Они сразу приняли малыша. А приемные мама и папа стараются сделать все, чтобы Сережа не вспоминал о том, как остался на улице совсем один.