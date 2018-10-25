Зам. генпрокурора признал решение прокуратуры Владимирской области законным. Ранее Игорь Пантюшин отменил возбуждённое региональным Следственным комитетом уголовное дело в отношении прокурора города Владимира.

Зам. генпрокурора признал решение прокуратуры Владимирской области законным. Ранее Игорь Пантюшин отменил возбуждённое региональным Следственным комитетом уголовное дело в отношении прокурора города Владимира. Напомним, Следком подозревает Илью Копытина по двум уголовным статьям - злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки в крупном размере. По версии следствия, Илья Копытин, будучи прокурором Мурома, а затем Владимира, в корыстных целях вступал во внеслужебные отношения с лицами, чью незаконную коммерческую деятельность должен был пресекать. Областная прокуратура заявила на это, что следствие ведётся с грубейшими нарушениями.Виктория Туркова, старший помощник прокурора области: "Выводы, сделанные следствием, носят предположительный характер. Они необоснованны и противоречивы. Само решение, выводы, сделанные следствием, ещё основаны на объяснениях, полученных от заинтересованных лиц и совершённых оперативно-розыскных мероприятий, которые также получены с нарушением уголовно-процессуального законодательства".Руководитель регионального Следкома с этим не согласился и написал жалобу в Генеральную прокуратуру. И вот, как стало известно, первый зам. генпрокурора Буксман в удовлетворении жалобы отказал. Отмена постановления в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника прокуратуры города Владимира признана законной; выводы прокурора Владимирской области мотивированными. Принятое Игорем Пантюшиным решение отмене не подлежит. Следком на это заявляет, что документа из Генпрокуратуры ещё не видел и мотивацию принятого решения не изучал. Но сдаваться он явно не собирается. А кроме того, следователи имеют право на повторное возбуждение дела, если откроются дополнительные основания.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального Следкома: "После получения документа следствие будет решать вопрос о дальнейшем обжаловании отмены постановления о возбуждении уголовного дела. Отмечу, что данное решение об отказе в удовлетворении жалобы принималось в ведомствах вышестоящих на уровне заместителей Генпрокурора и председателя СК. Последующий уровень обжалования - это председатель СКР, который может подать жалобу на имя уже Генпрокурора России Чайки".