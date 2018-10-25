Алена Водонаева поделилась с поклонниками своим взглядом на отношения. Замужняя телеведущая не против флирта с чужими мужчинами.

Алена Водонаева поделилась с поклонниками своим взглядом на отношения. Замужняя телеведущая не против флирта с чужими мужчинами.Алена участвовала в очередной фотосессии. Девушка принимала пикантные позы у панорамного окна высотного здания, когда сверху на снаряжении для промышленного альпинизма спустился мойщик окон. Мужчина не сразу понял, что происходит и очень смутился.Чтобы разрядить ситуацию Алена подошла к незнакомцу и поцеловала его в щеку. Голос за кадром разрешил мойщику забрать Водонаеву себе.Этот забавный случай заставил телеведущую призадуматься. Девушка решила обсудить со своими фолловерами в Instagram, тему, которая ей показалась интересной."Я приветлива к мужчинам. Неважно, нужный ли это в работе человек или незнакомый мойщик окон. Я улыбнусь соседу, официанту, директору телеканала или просто мимо проходящему на улице дедушке. Я терпеть не могу надменных лиц и сама такие "рожи" строю лишь на фотосессиях или в Инстаграм. В жизни я обаятельна и улыбчива (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – развивала свою мысль Водонаева.Алена отметила, что никогда не понимала девушек, которые при встрече с мужчиной делают надменно-отстраненное выражение лица. "Своей вполне симпатичной физиономии строят "куриную жопу" или вид – "..вна поела" 🤗 ", – не выбирая выражений отметила знаменитость.Телеведущая добавила, что не имеет ничего против, если незнакомая женщина улыбнется ее мужу, и он ей ответит тем же. "И ворчу на него дома, если он не приветлив с девушками, которые здороваются с ним на мероприятиях. Боится меня наверное 😈 Но я уже сто раз говорила: легкий флирт в рамках доброжелательности – это нормально! 👌", – поделилась с поклонниками Водонаева.Напомним, Алена Водонаева счастлива в браке с диджеем Алексеем Косинусом. Они официально зарегистрировали свои отношения в прошлом году. После свадьбы звезда постоянно признается в любви к супругу. 26 июля этого года Алена поделилась в своем Instagram радостной новостью: она и ее избранник решились на таинство венчания в Лас-Вегасе.