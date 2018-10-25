Колоссальный
уровень коррупции на Украине при нынешней власти не могут не замечать
даже ее западные покровители. Из-за разгула взяточничества в Незалежной
крупная и влиятельная международная консалтинговая компания
Pricewaterhouse фактически показала ей красную карточку, заявил
бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко.
Колоссальный
уровень коррупции на Украине при нынешней власти не могут не замечать
даже ее западные покровители. Из-за разгула взяточничества в Незалежной
крупная и влиятельная международная консалтинговая компания
"Pricewaterhouse" фактически показала ей "красную карточку", заявил
бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко.
Бывший руководитель спецслужбы исключил Незалежную из списка цивилизованных стран. Уровень коррупции в бизнесе в таких государствах, отметил Смешко, составляет не более 25%, тогда как на Украине он достигает 75%.
По
словам экс-главы СБУ, свое исследование консалтинговая компания
проводила в 2016-2017 годах, опрашивались представители
бизнес-сообщества. "У нас в 16-м было 56%, сейчас у нас уже 75%. То
есть, 75% – уровень коррупции, с которым сталкиваются предприниматели", -
заявил Смешко в эфире телеканала "112 Украина".
Он подчеркнул,
что средний показатель по развитым странам – 25%, а то, что выше уже
заслуживает "красной карточки". "Экономика больная, правоохранительная
система не действует и это угроза внутренней национальной безопасности",
– сокрушается бывший глава СБУ.
Тема коррупции, включая незаконное обогащение политической верхушки Незалежной,
последняя время все чаще мелькает как в украинских, так и иностранных
средствах массовой информации. Недавно появилась информация о том, что
Порошенко зарабатывает миллионы долларов на нелегальной застройке Рыбальского полуострова в Киеве элитной недвижимостью.
Также
появились сообщения о прибытии в Киев двух американских юристов,
специализирующихся на расследовании коррупционных сделок. По некоторым
данным, они тесно связаны с президентом США Дональдом Трампом. Эксперты
предполагают, что американцы вполне могут быть заинтересованы в сборе
информации о коррупции в политической элите Незалежной, включая президента Петра Порошенко.