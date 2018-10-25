Колоссальный уровень коррупции на Украине при нынешней власти не могут не замечать даже ее западные покровители. Из-за разгула взяточничества в Незалежной крупная и влиятельная международная консалтинговая компания Pricewaterhouse фактически показала ей красную карточку, заявил бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко.

Колоссальныйуровень коррупции на Украине при нынешней власти не могут не замечатьдаже ее западные покровители. Из-за разгула взяточничества в Незалежнойкрупная и влиятельная международная консалтинговая компания"Pricewaterhouse" фактически показала ей "красную карточку", заявилбывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко.Бывший руководитель спецслужбы исключил Незалежную из списка цивилизованных стран. Уровень коррупции в бизнесе в таких государствах, отметил Смешко, составляет не более 25%, тогда как на Украине он достигает 75%.Пословам экс-главы СБУ, свое исследование консалтинговая компанияпроводила в 2016-2017 годах, опрашивались представителибизнес-сообщества. "У нас в 16-м было 56%, сейчас у нас уже 75%. Тоесть, 75% – уровень коррупции, с которым сталкиваются предприниматели", -заявил Смешко в эфире телеканала "112 Украина".Он подчеркнул,что средний показатель по развитым странам – 25%, а то, что выше ужезаслуживает "красной карточки". "Экономика больная, правоохранительнаясистема не действует и это угроза внутренней национальной безопасности",– сокрушается бывший глава СБУ.Тема коррупции, включая незаконное обогащение политической верхушки Незалежной,последняя время все чаще мелькает как в украинских, так и иностранныхсредствах массовой информации. Недавно появилась информация о том, чтоПорошенко зарабатывает миллионы долларов на нелегальной застройке Рыбальского полуострова в Киеве элитной недвижимостью.Такжепоявились сообщения о прибытии в Киев двух американских юристов,специализирующихся на расследовании коррупционных сделок. По некоторымданным, они тесно связаны с президентом США Дональдом Трампом. Экспертыпредполагают, что американцы вполне могут быть заинтересованы в сбореинформации о коррупции в политической элите Незалежной, включая президента Петра Порошенко.