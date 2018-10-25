Вечер был полон приятных сюрпризов. В программу были включены сцены из любимых фильмов и спектаклей с участием Нонны Гришаевой...

В конференц-зале ГУ МВД России по г. Москве состоялся вечер-концерт «Падаю вверх» актрисы театра и кино, заслуженной артистки Российской Федерации Нонны Гришаевой.Нонна Гришаева родом из Одессы. Уже в 10 лет дебютировала на сцене театра оперетты. Чтобы зрители поняли, в какой атмосфере росла и воспитывалась будущая артистка, она прочитала маленькую сцену из пьесы «Старые дома», «приправив» её уникальным одесским юмором. В продолжение одесской тематики была исполнена известная и любимая многими песня «Шаланды, полные кефали…».Затем на большом экране был показан клип на песню «Танго». Автор слов и музыки – Нонна Гришаева.В программу также были включены сцены из любимых фильмов и спектаклей с участием Нонны Гришаевой: «День выборов», «День радио», «Непридуманная жизнь», «Моя прекрасная Кэт», «Леди Совершенство» и многих других.Творческий вечер продолжил дуэт Александра Нестерова и Нонны Гришаевой. Песни «Она в этой роли», «05-07- 033» не оставили равнодушными присутствующих в зале.Артистка с радостью ответила на многочисленные вопросы зрителей. Они просили рассказать о курьёзных случаях в карьере, личной жизни и о том, сложно ли быть художественным руководителем Московского областного государственного театра юного зрителя. На все вопросы артистка отвечала искренне и, конечно же, с юмором.С особой теплотой Нонна Гришаева прочитала посвящения В. Высоцкому, Ф. Раневской, А. Райкину из книги Валентина Гафта.Вечер был полон приятных сюрпризов. Артистка появилась на сцене в образе Людмилы Алексеевны Лядовой — советского и российского композитора, пианистки, певицы, исполнив песню «Чудо - песенка». По словам самой Гришаевой, уникальное попадание в образ неоднократно отмечала сама народная артистка РСФСР.В заключение мероприятия начальник Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Рыбальченко вручил артистке Благодарность начальника ГУ МВД России по г. Москве и памятный подарок.Аплодисменты долго не прекращались, а зрители неохотно покидали зал, восхищаясь гениальностью, красотой и талантом Нонны Гришаевой, ставшей действительно народной любимицей.Подобные встречи сотрудников ГУ МВД России по г. Москве с представителями творческих профессий проходят регулярно с октября 2015 года. За короткий срок кинолектории стали важной частью культурной жизни столичной полиции.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве