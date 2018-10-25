Вечер был полон приятных сюрпризов. В программу были включены сцены из любимых фильмов и спектаклей с участием Нонны Гришаевой...
В конференц-зале ГУ МВД России по г. Москве состоялся вечер-концерт «Падаю вверх» актрисы театра и кино, заслуженной артистки Российской Федерации Нонны Гришаевой.
Нонна Гришаева родом из Одессы. Уже в 10 лет дебютировала на сцене театра оперетты. Чтобы зрители поняли, в какой атмосфере росла и воспитывалась будущая артистка, она прочитала маленькую сцену из пьесы «Старые дома», «приправив» её уникальным одесским юмором. В продолжение одесской тематики была исполнена известная и любимая многими песня «Шаланды, полные кефали…».
Затем на большом экране был показан клип на песню «Танго». Автор слов и музыки – Нонна Гришаева.
В программу также были включены сцены из любимых фильмов и спектаклей с участием Нонны Гришаевой: «День выборов», «День радио», «Непридуманная жизнь», «Моя прекрасная Кэт», «Леди Совершенство» и многих других.
Творческий вечер продолжил дуэт Александра Нестерова и Нонны Гришаевой. Песни «Она в этой роли», «05-07- 033» не оставили равнодушными присутствующих в зале.
Артистка с радостью ответила на многочисленные вопросы зрителей. Они просили рассказать о курьёзных случаях в карьере, личной жизни и о том, сложно ли быть художественным руководителем Московского областного государственного театра юного зрителя. На все вопросы артистка отвечала искренне и, конечно же, с юмором.
С особой теплотой Нонна Гришаева прочитала посвящения В. Высоцкому, Ф. Раневской, А. Райкину из книги Валентина Гафта.
Вечер был полон приятных сюрпризов. Артистка появилась на сцене в образе Людмилы Алексеевны Лядовой — советского и российского композитора, пианистки, певицы, исполнив песню «Чудо - песенка». По словам самой Гришаевой, уникальное попадание в образ неоднократно отмечала сама народная артистка РСФСР.
В заключение мероприятия начальник Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Рыбальченко вручил артистке Благодарность начальника ГУ МВД России по г. Москве и памятный подарок.
Аплодисменты долго не прекращались, а зрители неохотно покидали зал, восхищаясь гениальностью, красотой и талантом Нонны Гришаевой, ставшей действительно народной любимицей.
Подобные встречи сотрудников ГУ МВД России по г. Москве с представителями творческих профессий проходят регулярно с октября 2015 года. За короткий срок кинолектории стали важной частью культурной жизни столичной полиции.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве