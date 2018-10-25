Автомобильные пробки в Москве по состоянию на 18:50 мск достигли предельных 10 баллов.

Автомобильные пробки в Москве по состоянию на 18:50 мск достигли предельных 10 баллов.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал ресурс "Яндекс. Пробки".В свою очередь, в московском Центре организации дорожного движения сообщили, что центральная часть столицы сильно перегружена и порекомендовали для поездок туда пользоваться общественным транспортом.Отмечается, что ухудшение дорожной обстановки связано с продолжающимся в Москве дождем, который снизил видимость на дорогах. Так, водители медленно двигаются на Третьем транспортном кольце и на Московской кольцевой автомобильной дороге.