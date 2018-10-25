На Павелецком вокзале была задержана мать мальчика, брошенного в подъезде жилого дома в подмосковном Щелкове. За судьбой этого ребенка программа Вести следит последние 10 дней. Пока он находился в больнице, поисками матери занимались следователи и тысячи волонтеров. Как женщина объяснила свой поступок, и что ей теперь грозит.

На Павелецком вокзале была задержана мать мальчика, брошенного в подъезде жилого дома в подмосковном Щелкове. За судьбой этого ребенка программа "Вести" следит последние 10 дней. Пока он находился в больнице, поисками матери занимались следователи и тысячи волонтеров. Как женщина объяснила свой поступок, и что ей теперь грозит.К прибытию скорого поезда "Саратов – Москва" следователи приехали заранее. Одна из пассажирок встречающих не ждала, но на перрон ей помогли выйти оперативники. Татьяне вменяют две статьи – "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка" и "Оставление в опасности".О том, что совершила, сама задержанная рассказывает следователям, как о чем-то повседневном. Полуторагодовалого мальчика нашли вечером 14 октября жители одного из домов подмосковного Щелкова. Опрятный, ухоженный, в теплой, чистой одежде. Создавалось полное впечатление, что мальчик потерялся. Пользователи социальных сетей начали объединяться в группы, организовали кампанию по поиску родителей. Волонтеры расклеили тысячи листовок. Но уже спустя несколько дней поисков удалось выяснить, что мальчика бросили.Сначала мальчик жил в больнице. Улыбчивый, доверчивый, он совсем не боялся незнакомых людей. Медикам отзывался на имя Саша, но следователи узнали, что его зовут Сережа. Вскоре стала известна и личность бросившей его матери. Выяснилось, что бросив сына, она уехала к подруге в Саратов.Татьяна призналась следователям, что решила оставить сына, потому что желала ему лучшей доли. Она — гражданка другой страны, и приехала в Москву на заработки, но постоянной работы так и не нашла. Денег почти не было. Жила у малознакомых мужчин."Подозреваемая на территории Российской Федерации постоянного места жительства не имеет, и проживала с ребенком по различным адресам в городском округе Щелково", — подтверждает старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.Сережу уже определили в семью. Алевтина и Фатех — опытные родители. Они воспитывают и кровных, и приемных детей. Уже несколько лет семья сопровождается подмосковными органами опеки. Когда встал вопрос, кому, хоть и на время, отдавать Сережу, они были главными претендентами.Татьяну с двумя уголовными статьями за плечами могут лишить родительских прав. Кто отец ребенка — пока неизвестно. Новая семья, пусть пока и временная, уже скоро может стать для Сережи постоянной. Алевтина и Фатех — первые в очереди на усыновление.