25.10.2018

2018-10-25 15:36:06

Житель Нижнего Новгорода спалил дом и умер

В Сормовском районе Нижнего Новгорода загорелся жилой дом. 48-летний хозяин жилища погиб.



На момент прибытия пожарных происходило открытое горение дома по всей площади. На месте ЧП спасатели обнаружили тело хозяина дома. Причиной возгорания стало неосторожное обращение погибшего с огнем, передает .