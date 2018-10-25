Париж. Элегантно одетая дама приходит к модному портному и заказывает ночную рубашку. Но не просто, а чтобы 5 метров в длину, 6 в ширину, с запахом впереди, шнуровкой на спине, со множеством всяческих рюшечек, складочек, бантиков и прочих разнокалиберных прибамбасов. Портной все это тщательно записывает. Через неделю дама приходит забирать заказ. Портной, вручая ей рубашку:
- Простите, мадам, я известный в Париже портной и стараюсь следить за всеми последними изменениями в мире моды, но кажется я что-то упустил: ваш заказ был несколько необычен для меня...
- Не волнуйтесь, мсье, это вовсе не новое направление в моде, это - очень частный случай. Понимаете, мой муж ученый и процесс поиска для него намного важнее результата.
еще анекдот!