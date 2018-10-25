Мужчина похитил электроинструменты из дачного дома местной жительницы.

20 октября текущего года в ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 67-летняя местная жительница, сообщившая о хищении электроинструментов из принадлежащего ей дачного дома. Сумма ущерба, причиненного собственнице, превысила 6000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого установили личность и задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 32-летний безработный племянник потерпевшей. Подозреваемый в содеянном сознался, пояснив, что похитил угловую шлифомальную машину и электрическую цепную пилу с целью дальнейшей продажи и приобретения спиртного.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Похищенное имущество изъято полицейскими и возвращено законной владелице.