Ущерб превысил 6 тысяч рублей

Ущерб превысил 6 тысяч рублейВ отдел полиции в Вязниковском районе пришла 67-летняя местная жительница. Женщина сообщила о том, что из ее дачного дома пропали электроинструменты. Ущерб превысил 6 тысяч рублей.Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний безработный племянник пенсионерки. Мужчина во всем сознался и пояснил, что похитил угловую шлифомальную машину и электрическую цепную пилу, а потом хотел продать ее, чтобы у него были деньги на алкоголь.В отношении вора возбуждено уголовное дело за кражу. Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законной владелице.