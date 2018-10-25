Появились видеокадры из затопленных поселков Краснодарского края. Бурлящий поток снес все на своем пути.

Появились видеокадры из затопленных поселков Краснодарского края. Бурлящий поток снес все на своем пути.Более 1, 7 тысячи домов в Туапсинском, Апшеронском районах и Лазаревском районе городского округа Сочи оказались под водой из-за разгулявшейся стихии. Власти эвакуировали около 380 жителей. Плохая погода также привела к задержке 18 пассажирских составов.Два человека погибли и трое пострадали из-за сильных проливных дождей в Краснодарском крае. Судьба одного человека до сих пор остается неизвестной.К ликвидации последствий стихии были подключены более 700 человек и 150 единиц техники. Сообщается, что дожди пройдут в регионе и в четверг, 25 октября. Экстренные службы Краснодарского края переведены на круглосуточный усиленный режим работы, передает .В Туапсе закрыли детские сады. В дошкольных учреждениях из-за ливней нет питьевой вод, пишет.