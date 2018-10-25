Областную столицу ожидают первые заморозки

Областную столицу ожидают первые заморозкиСиноптики ожидают, что первый снег пойдет в ночь с четверга на пятницу, 25 октября. Температура воздуха опустится ниже нуля – обещают -2 градуса по Цельсию. Днем станет потеплее, но не намного – 3 градуса тепла.Владимирцы должны быть готовы, что на улице будет очень мокро, а на дорогах – скользко.В связи с прогнозируемыми погодными условиями синоптики рекомендуют водителям оставить автомобили и пересесть на общественный транспорт.