Температура воздуха ниже нуля может послужить фактором, который повышает риск сердечного приступа. Об этом свидетельствует исследование шведских ученых. При наступлении холодов проблемы с сердцем возникают на 10 процентов чаще.

Холод повышает риск сердечных приступов. К такому выводу пришли шведские ученые.Они изучили данные 274 тысяч граждан Швеции в возрасте от 50 до 89 лет, у которых в 1998-2013 годах выявили инфаркт миокарда. Выяснилось, что, когда температура воздуха опускалась ниже нуля градусов, сердечный приступ возникал на 10 процентов чаще. Особенно это касается больных инфарктом миокарда.По мнению исследователей, основным фактором оказалась именно морозная погода, передает РИА Новости. Даже плохая экология и загрязнение воздуха не влияют так сильно на сердце, как похолодание.Врачи объясняют это тем, что при понижении температуры сосуды сужаются, из-за этого в сердце поступает меньше кислорода. Кроме того, во время холодов люди чаще болеют ОРВИ и гриппом, которые могут дать осложнения на сердце.