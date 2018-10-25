Бывшая участница группы Гости из будущего на дне рождения канала МУЗ-ТВ исполнила песню Официальные лица. Но зрители обсуждали не эту композицию, а наряд артистки.

Бывшая участница группы "Гости из будущего" на дне рождения канала МУЗ-ТВ исполнила песню "Официальные лица". Но зрители обсуждали не эту композицию, а наряд артистки.Будем откровенным: вкусом, особым чувством меры и стиля певица никогда не отличалась. Нелепые платья и странные шляпки добавляли комизма и без того вызывающей у многих смех образу певицы. Но в Кремле на праздновании дня рождения МУЗ-ТВ она, кажется, перещеголяла сама себя.Явно не по размеру пиджачок, обтягивающие донельзя брюки и эксцентричные туфли – все это можно было бы понять и простить, если бы не шляпа. "Она в ней похожа на злобного гнома", – так и покатились со смеха за кулисами многие другие участники концерта. Но Ева не обращает внимания на злопыхателей – пусть судачат и моют кости.Журналисты хотели поговорить с артисткой не столько про ее нелепый и больше подходящий для празднования гряжущего Хеллоуина наряд, а про творчество. Интересно, например, было узнать, не хочет ли она снова выступать в составе группы "Гости из будущего". "Нет, это прошлый этап моей жизни, – заверила артистка. – Коллектив распался в 2009 году и возвращаться в эту реку у меня нет никакого желания".Напомним, что "Гости из будущего" были созданы в 1996 году Юрием Усачевым, который в тот момент искал вокалистку для собственного музыкального проекта. Этой вокалисткой и стала Ева Польна. Она являлась автором песен группы, постановщиком шоу и создателем эскизов всех сценических костюмов коллектива. В марте 2009 года Ева Польна заявила о том, что Юрий Усачев покинул группу, а вскоре и сама начала сольную карьеру.