Руководитель легендарного итальянского коллектива Солисты Венеции Клаудио Шимоне скончался накануне выступления в Москве. Музыканты решили все же выступить в столице – без дирижера.

Руководитель легендарного итальянского коллектива "СолистыВенеции" Клаудио Шимоне скончался накануне выступления в Москве. Музыкантырешили все же выступить в столице – без дирижера.Организаторы Фестиваля имени Юлиана Ситковецкого готовили сюрприззрителям. На открытии, которое состоится 30 октября, запланировано выступление легендитальянской классической музыки.Коллектив "Солисты Венеции" хорошо известен вРоссии – музыкантов и обаятельного дирижера знают в лицо. Клаудио Шимоне создалколлектив в 1959 году и сделал из него самый известный оркестр мира.Однако в сентябре пришло печальное известие: 83-летнегоШимоне не стало. Тем не менее, музыканты приняли решение выйти на московскую сценуи выступить – посвятив концерт памяти своего дирижера.На фестивале запланировано еще два концерта. 7 ноября, вдень рождения Юлиана Ситковецкого, на сцену Большого зала консерватории выйдутзнаменитые солисты-скрипачи из разных стран мира: Клара Джуми Кан, МассимоКварта и Валерия Абрамова. Им поможет Камерный ансамбль "СолистыМосквы" под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.А заключительный концерт фестиваля состоится 28 ноября иначнется в 22:30 – в формате MOZART-NIGHT, пишет "Комсомольская правда".Оркестр "Солисты Венеции" и его основатель КлаудиоШимоне удостоены наивысших наград в музыкальной области: от премии "Грэмми"в Лос-Анджелесе до "Гран-При дю Диска" в Париже. По случаю их50-летнего юбилея в 2008 году Европейский парламент удостоил коллективофициальной мемориальной таблички.