Руководитель легендарного итальянского коллектива Солисты
Венеции Клаудио Шимоне скончался накануне выступления в Москве. Музыканты
решили все же выступить в столице – без дирижера.
Руководитель легендарного итальянского коллектива "Солисты
Венеции" Клаудио Шимоне скончался накануне выступления в Москве. Музыканты
решили все же выступить в столице – без дирижера.
Организаторы Фестиваля имени Юлиана Ситковецкого готовили сюрприз
зрителям. На открытии, которое состоится 30 октября, запланировано выступление легенд
итальянской классической музыки.
Коллектив "Солисты Венеции" хорошо известен в
России – музыкантов и обаятельного дирижера знают в лицо. Клаудио Шимоне создал
коллектив в 1959 году и сделал из него самый известный оркестр мира.
Однако в сентябре пришло печальное известие: 83-летнего
Шимоне не стало. Тем не менее, музыканты приняли решение выйти на московскую сцену
и выступить – посвятив концерт памяти своего дирижера.
На фестивале запланировано еще два концерта. 7 ноября, в
день рождения Юлиана Ситковецкого, на сцену Большого зала консерватории выйдут
знаменитые солисты-скрипачи из разных стран мира: Клара Джуми Кан, Массимо
Кварта и Валерия Абрамова. Им поможет Камерный ансамбль "Солисты
Москвы" под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.
А заключительный концерт фестиваля состоится 28 ноября и
начнется в 22:30 – в формате MOZART-NIGHT, пишет "Комсомольская правда".
Оркестр "Солисты Венеции" и его основатель Клаудио
Шимоне удостоены наивысших наград в музыкальной области: от премии "Грэмми"
в Лос-Анджелесе до "Гран-При дю Диска" в Париже. По случаю их
50-летнего юбилея в 2008 году Европейский парламент удостоил коллектив
официальной мемориальной таблички.