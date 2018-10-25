Влад Кадони вмешался в
историю с Зираддином Рзаевым. Ведущий реалити-шоу Дом-2 ответил его критику в адрес
участников мистического проекта.
Влад Кадони вмешался в
историю с Зираддином Рзаевым. Ведущий реалити-шоу "Дом-2" ответил его критику в адрес
участников мистического проекта.
Кадони ранее сам пробовал свои
сверхъестественные способности на "Битве экстрасенсов" и как никто другой знает
шоу изнутри. Поэтому звезду телестройки возмутили нападки Рзаева.
Ранее финалист шестого
сезона программы заявил,
что перестал следить за проектом, поскольку кастинг в большинстве случаев проходят
обычные люди, не имеющие паранормальных способностей. Зираддин добавил, что
мало доверяет программе. Также он отметил, что у участник наблюдаются
психопатические нарушения. Ведущий оскорбился на такие высказывания и врезал
Рзаеву критикой в своем Instagram.
Кадони
призвал Зираддина опомниться. "Ты
имеешь право на свое мнение и волен его высказывать так как считаешь нужным, но
последнее время все, что с тобой связано, напоминает неприятный самопиар", —
отметил ведущий "Дома-2". "Прошу тебя, помни, что ты
мужчина. Не хвали себя, пусть другие похвалят. Не говори о тех, кто не может
тебе ответить… Будь мудрее, пожалуйста", – призвала звезда телестройки.
Напомним, что Зираддин
Рзаев и ведущий Влад Кадони вместе участвовали в шестом сезоне "Битвы
экстрасенсов". Азербайджанский ясновидящий дошел до финала шоу.