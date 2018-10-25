Влад Кадони вмешался в историю с Зираддином Рзаевым. Ведущий реалити-шоу Дом-2 ответил его критику в адрес участников мистического проекта.

Влад Кадони вмешался висторию с Зираддином Рзаевым. Ведущий реалити-шоу "Дом-2" ответил его критику в адресучастников мистического проекта.Кадони ранее сам пробовал своисверхъестественные способности на "Битве экстрасенсов" и как никто другой знаетшоу изнутри. Поэтому звезду телестройки возмутили нападки Рзаева.Ранее финалист шестогосезона программы заявил,что перестал следить за проектом, поскольку кастинг в большинстве случаев проходятобычные люди, не имеющие паранормальных способностей. Зираддин добавил, чтомало доверяет программе. Также он отметил, что у участник наблюдаютсяпсихопатические нарушения. Ведущий оскорбился на такие высказывания и врезалРзаеву критикой в своем Instagram.Кадонипризвал Зираддина опомниться. "Тыимеешь право на свое мнение и волен его высказывать так как считаешь нужным, нопоследнее время все, что с тобой связано, напоминает неприятный самопиар", —отметил ведущий "Дома-2". "Прошу тебя, помни, что тымужчина. Не хвали себя, пусть другие похвалят. Не говори о тех, кто не можеттебе ответить… Будь мудрее, пожалуйста", – призвала звезда телестройки.Напомним, что ЗираддинРзаев и ведущий Влад Кадони вместе участвовали в шестом сезоне "Битвыэкстрасенсов". Азербайджанский ясновидящий дошел до финала шоу.