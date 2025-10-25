Мстёра преобразится по примеру туристических центров Суздаля и Юрьева-Польского.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поручил разработать комплексную концепцию развития поселка мастеров Мстёра. Планируют, что Мстёра преобразится по примеру туристических центров Суздаля и Юрьева-Польского.Такое решение глава региона принял после посещения ЗАО «Мстёрский ювелир», которое отмечает столетний юбилей и входит в федеральный реестр народных художественных промыслов.Исполнительный директор компании Дмитрий Мазаников , что предприятие, сохранившее вековые традиции ювелиров, иконописцев и мастеров лаковой миниатюры, активно инвестирует в развитие. За два года там построили новую линию гальваники и очистные сооружения.Александр Авдеев отметил выдающийся творческий, промышленный и туристический потенциал Мстёры. Он поручил создать оргкомитет, который до конца года разработает пятилетнюю концепцию развития.Программа предусматривает:обновление жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры, благоустройство общественных территорий, реконструкцию зданий и создание новых туристических маршрутов.«Народно-художественные промыслы – это часть нашей национальной идентичности», — подчеркнул заместитель Губернатора Денис Синявский, отметив, что на предприятии «Мстёрский ювелир» трудятся целые династии мастеров.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .