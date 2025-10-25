Елизавета Кириллова из Карабаново, представлявшая Владимирскую область, одержала победу на престижном всероссийском турнире по самбо. «Кубок пяти морей» прошел в Санкт-Петербурге. Об этом

Елизавета Кириллова из Карабаново, представлявшая Владимирскую область, одержала победу на престижном всероссийском турнире по самбо. «Кубок пяти морей» прошел в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в региональном Минспорта. На соревнованиях, собравших юных самбистов 10-12 лет из 23 регионов России, Елизавета Кириллова показала высокий уровень мастерства и завоевала золотую медаль. Победа спортсменки стала значимым достижением для Владимирской