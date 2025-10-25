Правоохранители подвели итоги оперативно-профилактическое мероприятия «Автобус», которое проходило в октябре на территории Владимирской области.

Правоохранители подвели итоги оперативно-профилактическое мероприятия «Автобус», которое проходило в октябре на территории Владимирской области. Об этом сообщила УМВД России по региону.В рейдах приняли участие сотрудники полиции, представители технадзора и других структур. За три дня было проверено около 800 автобусов. Пристальное внимание уделялось техническому состоянию пассажирского транспорта, наличию необходимых документов, а также соблюдению водителями режима труда и отдыха.В результате участники мероприятия выявили 195 нарушений ПДД со стороны водителей автобусов.«Полицейские провели разъяснительную работу с водителями по соблюдению законодательства в сфере дорожной безопасности, подчеркнув важность выполнения установленных предписаний и ответственного отношений к пассажирам», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.