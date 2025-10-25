Теперь в регионе действует 10 таких клубов.

Служба занятости Владимирской области расширила сеть клубов для ветеранов специальной военной операции и их семей. Новые сообщества начали работу в Вязниковском и Гороховецком филиалах Кадрового центра «Работа России».Теперь в регионе действует 10 таких клубов. Власти планируют до конца года открыть их во всех остальных филиалах центра.Сообщества объединяют ветеранов СВО и членов их семей. На ежемесячных встречах участники решают вопросы трудоустройства, адаптируются к новым условиям и планируют карьеру.Для соискателей регулярно проводят ярмарки вакансий, организуют экскурсии на предприятия и встречи с работодателями. Кроме того, карьерные консультанты привлекают координаторов фонда «Защитники Отечества», представителей органов власти и общественных объединений для консультаций по правовым и социальным вопросам.Министр труда и занятости населения Андрей Григорьев , что развитие сети клубов соответствует целям нацпроекта «Кадры» и демонстрирует комплексный подход к адаптации защитников Отечества.«Мы создаем среду, где ветераны СВО получают не просто доступ к вакансиям, но и полноценное сопровождение на всех этапах трудоустройства», — заявил Григорьев.