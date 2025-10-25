Перед судом предстанет житель Вязников 1991 года рождения. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Перед судом предстанет житель Вязников 1991 года рождения. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Трагедия произошла 18 августа. Следствие установило, что фигурант был пьян и заметил свою бывшую сожительницу. Гражданка выходила из общежития на улице Чехова, где проживал их общий приятель.Обвиняемый пришёл в комнату к знакомому и начал расспрашивать про женщину. Началась ссора, во время которой гость избил хозяина кулаками и табуретом. Потерпевший получил черепно-мозговую травму и через несколько дней умер в больнице.«В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.