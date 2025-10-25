В отношении жителя Камешковского района возбуждено уголовное дело. Мужчину 1983 года рождения обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для его жизни.

В отношении жителя Камешковского района возбуждено уголовное дело. Мужчину 1983 года рождения обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для его жизни. Об этом сообщила СУ СКР по Владимирской области.Следствие предварительно установило, что в апреле фигурант купил мотоцикл и передал его своему сыну 2010 года рождения. При этом обвиняемый знал, что у ребёнка нет водительских прав и он ездит без шлема.В результате в июне случилась трагедия. Мальчик не справился с управлением мотоцикла, упал и ударился о бетонную полусферу. Ребёнок погиб на месте ДТП.«В настоящее время по уголовному делу проводятся допросы лиц и иные необходимые следственные действия, по результатам которых действиям мужчины будет дана уголовно-правовая оценка», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.