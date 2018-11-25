УМВД России по Владимирской области поздравляет с праздником всех мамочек в погонах!
Следователи, инспекторы, специалисты по кадровой работе, сотрудницы целого ряда других служб... Они выбрали непростой путь, посвятив жизнь службе в полиции, но при этом остались милыми, прекрасными, заболтивыми мамами.
Специально к Дню матери УМВД России по Владимирской области подготовлен видеоролик по мотивам детских рисунков, созданных участниками конкурса "Мои родители работают в полиции". В съемках приняли участие сотрудницы разных подразделений полиции региона со своими детьми.
В ОМВД России по Судогодскому району работает династия Потаповых - капитан полиции Татьяна Викторовна, инспектор по делам несовершеннолетних, и ее дочь - лейтенант внутренней службы Анна Вадимовна, инспектор группы информационного обеспечения штаба. Аня, как и ее мама, решила посвятить свою жизнь службе в полиции.
«Одно из самых главных слов в жизни человека, начиная с рождения слово - «мама». Именно мама олицетворяет для каждого нежность, доброту, любовь, ласку. И, казалось бы, профессия полицейского совсем не женская и довольно опасная, однако среди сотрудников ОВД немало представительниц прекрасного пола, одной из них является моя мама» - рассказывает Анна.
«Я определилась с выбором будущей профессии уже в 8 классе. Окончив школу, поступила в ВУЗ, по выпуску из которого получила диплом по специальности «юриспруденция». В 2017 году я стала офицером. Не могу сказать с уверенностью, что главным образом повлияло на мой выбор, однако, пример мамы, ее отношение к своему делу, сочетание женственности и строгости одновременно, оставили отпечаток в памяти. Я с восторгом наблюдала за ее работой со стороны, с интересом слушала ее рассказы о разных происшествиях и мечтала, о том, что когда я вырасту, такжебуду трудиться для того, чтобы делать этот мир лучше».
Капитан полиции Наталья Котонская служит в должности участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Петушинскому району.
У Натальи Викторовны трое замечательных детишек. Всё своё свободное время Наталья посвящает детям.
Алине - 6 лет, но она хорошая помощница своей маме: и убирает по дому, и уже немного научилась готовить, смотрит за младшим братом. Она занимается плаванием, любит рисовать и кататься на коньках. Любимое занятие Алины и трехлетнего Ромы – играть вдвоем, частенько они собирают конструктор или играют в прятки, собирают пазлы. Старшему Вадиму- 19. Он старается помочь маме с воспитанием младших брата и сестры.
Дети с нетерпением ждут с работы маму, чтобы рассказать ей, что нового они сегодня узнали, поделиться впечатлениями. Сама Наталья Викторовна признается: «Быть мамой – это тоже работа. Но особая... С детьми бывает непросто, но каждая минута, которую я провожу с ними, значима для меня!»
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Мария Аверьянова – старший специалист направления кадров ОРЛС - майор внутренней службы.
Эта необыкновенная женщина успевает успешно выполнять служебные задачи и воспитывать двоих сыновей. Младшему сыну Ярославу исполнилось только 2 года, старшему Артему уже 13.
Артем учится в 7 классе. Когда папа на работе, он - главный мамин помощник.
Сам Артем с гордостью рассказывает друзьям о маме - офицере полиции. «Мама очень дисциплинированный человек, и меня воспитывала в строгости. Все свободное время, а его немного, мы с мамой стараемся проводить вместе, любим отдыхать на природе. Я стараюсь хорошо учиться, чтобы порадовать маму».
«Мамой быть непросто, но очень интересно, - говорит Мария. - Нужно давать возможность детям проявить себя, свои способности. Тогда отношения обязательно сложатся, а у ребенка будут успехи. С детьми мы очень большие друзья! Они каждый день радуют меня своими новыми открытиями и достижениями. Разве это не счастье?»
Мама троих детей – старший следователь МО МВД России «Ковровский» майор юстиции Татьяна Петрова.
Родители всегда мечтали, что их дочка посвятит жизнь музыке. Таня замечательно играла на фортепиано, на концертах и конкурсах всегда выступала дуэтом со старшим братом . Девушка успешно окончила музыкальную школу и дома уже всерьез говорили об индивидуальных занятиях с педагогом для подготовки к поступлению в училище. После 9 класса Таня выбрала свой путь – поступила в колледж на юридический факультет. В семье до нее в милиции никто не служил, но родители всегда с большим уважением относились к правоохранителям, считая их труд воплощением справедливости. Потому и поддержали дочь в её выборе. Окончив колледж ,Татьяна поступила в университет в Нижнем Новгороде. По окончании первого курса устроилась работать в УВД города Коврова. Она всегда знала, что будет именно следователем. Два года Татьяна работала инспектором в отделе по делам несовершеннолетних, после - дознавателем, а спустя пять лет стала следователем, исполнив свою мечту. Ставить перед собой цели и добиваться их - это то, чему Татьяна учит и своих детей.
«Безмерно счастлив тот человек, которого заботливые материнские руки и добрые слова поддерживают не только в детстве. Материнская любовь делает нас сильней, помогает преодолевать невзгоды и верить в успех»,- именно так считает старший следователь Татьяна Петрова.
Валентина Васильевна, мама инспектора ГАПК и ИО Отд МВД России по Гороховецкому району Натальи Оборовой, совмещала службу с органах внутренних дел с воспитанием двоих детей. Несмотря на нелегкую работу, она успевала быть и перспективным сотрудником, и заботливой женой, и любимой мамой. Валентина Васильевна добросовестно прослужила 20 лет в ОВО при Фрунзенском РОВД г. Владимира.
Наталья не планировала идти по стопам мамы, несмотря на такой яркий пример перед ее глазами. Настало время, когда перед Натальей встал вопрос выбора дальнейшей профессии, и именно мама помогла ей определиться. В 2005 году Наталья Оборова начала свою службу милиционером взвода №5 батальона милиции ОВО при ОВД Фрунзенского района г. Владимира. В 2017 году пришла работать в Отделение по Гороховецкому району. О своем выборе она не жалеет и очень благодарна маме за ее поддержку и заботу на всех этапах ее службы.
Старший специалист ГТОТ тыла ОМВД России по Вязниковскому району старший лейтенант внутренней службы Любовь Викторовна Максимова успешно совмещает службу в ОМВД с не менее трудной ролью мамы двух детей: 16-летней Елены и 7-летнего Андрея. Поддерживает и помогает во всем муж Сергей. Он тоже служит в полиции, в должности начальника дежурной части ОМВД России по Вязниковскому району. В свободное время Любовь Викторовна балует своих близких вкусными блюдами. Настоящим шедевром кулинарии в исполнении мамы домочадцы считают торт «Слезы ангелы».