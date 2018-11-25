УМВД России по Владимирской области поздравляет с праздником всех мамочек в погонах!

Следователи, инспекторы, специалисты по кадровой работе, сотрудницы целого ряда других служб... Они выбрали непростой путь, посвятив жизнь службе в полиции, но при этом остались милыми, прекрасными, заболтивыми мамами.Специально к Дню матери УМВД России по Владимирской области подготовлен видеоролик по мотивам детских рисунков, созданных участниками конкурса "Мои родители работают в полиции". В съемках приняли участие сотрудницы разных подразделений полиции региона со своими детьми.В ОМВД России по Судогодскому району работает династия Потаповых - капитан полиции Татьяна Викторовна, инспектор по делам несовершеннолетних, и ее дочь - лейтенант внутренней службы Анна Вадимовна, инспектор группы информационного обеспечения штаба. Аня, как и ее мама, решила посвятить свою жизнь службе в полиции.«Одно из самых главных слов в жизни человека, начиная с рождения слово - «мама». Именно мама олицетворяет для каждого нежность, доброту, любовь, ласку. И, казалось бы, профессия полицейского совсем не женская и довольно опасная, однако среди сотрудников ОВД немало представительниц прекрасного пола, одной из них является моя мама» - рассказывает Анна.«Я определилась с выбором будущей профессии уже в 8 классе. Окончив школу, поступила в ВУЗ, по выпуску из которого получила диплом по специальности «юриспруденция». В 2017 году я стала офицером. Не могу сказать с уверенностью, что главным образом повлияло на мой выбор, однако, пример мамы, ее отношение к своему делу, сочетание женственности и строгости одновременно, оставили отпечаток в памяти. Я с восторгом наблюдала за ее работой со стороны, с интересом слушала ее рассказы о разных происшествиях и мечтала, о том, что когда я вырасту, такжебуду трудиться для того, чтобы делать этот мир лучше».Капитан полиции Наталья Котонская служит в должности участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Петушинскому району.У Натальи Викторовны трое замечательных детишек. Всё своё свободное время Наталья посвящает детям.Алине - 6 лет, но она хорошая помощница своей маме: и убирает по дому, и уже немного научилась готовить, смотрит за младшим братом. Она занимается плаванием, любит рисовать и кататься на коньках. Любимое занятие Алины и трехлетнего Ромы – играть вдвоем, частенько они собирают конструктор или играют в прятки, собирают пазлы. Старшему Вадиму- 19. Он старается помочь маме с воспитанием младших брата и сестры.Дети с нетерпением ждут с работы маму, чтобы рассказать ей, что нового они сегодня узнали, поделиться впечатлениями. Сама Наталья Викторовна признается: «Быть мамой – это тоже работа. Но особая... С детьми бывает непросто, но каждая минута, которую я провожу с ними, значима для меня!»* * *Мария Аверьянова – старший специалист направления кадров ОРЛС - майор внутренней службы.Эта необыкновенная женщина успевает успешно выполнять служебные задачи и воспитывать двоих сыновей. Младшему сыну Ярославу исполнилось только 2 года, старшему Артему уже 13.Артем учится в 7 классе. Когда папа на работе, он - главный мамин помощник.Сам Артем с гордостью рассказывает друзьям о маме - офицере полиции. «Мама очень дисциплинированный человек, и меня воспитывала в строгости. Все свободное время, а его немного, мы с мамой стараемся проводить вместе, любим отдыхать на природе. Я стараюсь хорошо учиться, чтобы порадовать маму».«Мамой быть непросто, но очень интересно, - говорит Мария. - Нужно давать возможность детям проявить себя, свои способности. Тогда отношения обязательно сложатся, а у ребенка будут успехи. С детьми мы очень большие друзья! Они каждый день радуют меня своими новыми открытиями и достижениями. Разве это не счастье?»Мама троих детей – старший следователь МО МВД России «Ковровский» майор юстиции Татьяна Петрова.Родители всегда мечтали, что их дочка посвятит жизнь музыке. Таня замечательно играла на фортепиано, на концертах и конкурсах всегда выступала дуэтом со старшим братом . Девушка успешно окончила музыкальную школу и дома уже всерьез говорили об индивидуальных занятиях с педагогом для подготовки к поступлению в училище. После 9 класса Таня выбрала свой путь – поступила в колледж на юридический факультет. В семье до нее в милиции никто не служил, но родители всегда с большим уважением относились к правоохранителям, считая их труд воплощением справедливости. Потому и поддержали дочь в её выборе. Окончив колледж ,Татьяна поступила в университет в Нижнем Новгороде. По окончании первого курса устроилась работать в УВД города Коврова. Она всегда знала, что будет именно следователем. Два года Татьяна работала инспектором в отделе по делам несовершеннолетних, после - дознавателем, а спустя пять лет стала следователем, исполнив свою мечту. Ставить перед собой цели и добиваться их - это то, чему Татьяна учит и своих детей.«Безмерно счастлив тот человек, которого заботливые материнские руки и добрые слова поддерживают не только в детстве. Материнская любовь делает нас сильней, помогает преодолевать невзгоды и верить в успех»,- именно так считает старший следователь Татьяна Петрова.Валентина Васильевна, мама инспектора ГАПК и ИО Отд МВД России по Гороховецкому району Натальи Оборовой, совмещала службу с органах внутренних дел с воспитанием двоих детей. Несмотря на нелегкую работу, она успевала быть и перспективным сотрудником, и заботливой женой, и любимой мамой. Валентина Васильевна добросовестно прослужила 20 лет в ОВО при Фрунзенском РОВД г. Владимира.Наталья не планировала идти по стопам мамы, несмотря на такой яркий пример перед ее глазами. Настало время, когда перед Натальей встал вопрос выбора дальнейшей профессии, и именно мама помогла ей определиться. В 2005 году Наталья Оборова начала свою службу милиционером взвода №5 батальона милиции ОВО при ОВД Фрунзенского района г. Владимира. В 2017 году пришла работать в Отделение по Гороховецкому району. О своем выборе она не жалеет и очень благодарна маме за ее поддержку и заботу на всех этапах ее службы.Старший специалист ГТОТ тыла ОМВД России по Вязниковскому району старший лейтенант внутренней службы Любовь Викторовна Максимова успешно совмещает службу в ОМВД с не менее трудной ролью мамы двух детей: 16-летней Елены и 7-летнего Андрея. Поддерживает и помогает во всем муж Сергей. Он тоже служит в полиции, в должности начальника дежурной части ОМВД России по Вязниковскому району. В свободное время Любовь Викторовна балует своих близких вкусными блюдами. Настоящим шедевром кулинарии в исполнении мамы домочадцы считают торт «Слезы ангелы».