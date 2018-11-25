Лариса Широкова – один из самых авторитетных и известных адвокатов Москвы. Именно к ней обратилась Виталина Цымблюк-Романовская после того, как ее мужа похитили, а потом обозвали воровкой. Теперь Широкова представляет интересы первой рублевской красавицы – певицы и модели Алены Кравец.
Лариса Широкова – один из самых авторитетных и известных адвокатов Москвы. Именно к ней обратилась Виталина Цымблюк-Романовская после того, как ее мужа похитили, а потом обозвали "воровкой". Теперь Широкова представляет интересы первой рублевской красавицы – певицы и модели Алены Кравец.
"13
ноября, в вечернее время, после съемок на одном из известных телеканалов, на
Алену напала группа лиц, с целью завладения ее имуществом, – рассказала
Широкова "Дни.Ру". – В результате нападения Алене причинены телесные
повреждения, которые были зафиксированы надлежащим образом".
"К
счастью, есть очевидцы (свидетели), которые уже дали показания и подробно
описали обстоятельства нападения, – продолжает Широкова. – В настоящее время по
нашему заявлению Одинцовский ОП, проводит проверку, правоохранительные органы
устанавливает личности нападавших на моего Доверителя и их мотивы".
"Предварительно
сообщаем, что организатор нападения нам известен и Алена намерена защитить свои
права в полном соответствии с законом и всей его жесткостью. Развитие ситуации
мы будем освещать в СМИ", – подчеркнула Лариса.
Ранее
сама Алена рассказала о безобразном поведении звезды, имя которой не
называется до суда: "Она впилась в меня когтями, отняла у меня мой
телефон, чтобы удалить какой-то якобы компромат на нее. А потом толкнула меня,
бок ноет до сих пор. В итоге я была вынуждена поехать в
травмпункт. К тому же находившийся рядом с ней мужчина мне угрожал".