Лариса Широкова – один из самых авторитетных и известных адвокатов Москвы. Именно к ней обратилась Виталина Цымблюк-Романовская после того, как ее мужа похитили, а потом обозвали воровкой. Теперь Широкова представляет интересы первой рублевской красавицы – певицы и модели Алены Кравец.

Лариса Широкова – один из самых авторитетных и известных адвокатов Москвы. Именно к ней обратилась Виталина Цымблюк-Романовская после того, как ее мужа похитили, а потом обозвали "воровкой". Теперь Широкова представляет интересы первой рублевской красавицы – певицы и модели Алены Кравец."13ноября, в вечернее время, после съемок на одном из известных телеканалов, наАлену напала группа лиц, с целью завладения ее имуществом, – рассказалаШирокова "Дни.Ру". – В результате нападения Алене причинены телесныеповреждения, которые были зафиксированы надлежащим образом"."Ксчастью, есть очевидцы (свидетели), которые уже дали показания и подробноописали обстоятельства нападения, – продолжает Широкова. – В настоящее время понашему заявлению Одинцовский ОП, проводит проверку, правоохранительные органыустанавливает личности нападавших на моего Доверителя и их мотивы"."Предварительносообщаем, что организатор нападения нам известен и Алена намерена защитить своиправа в полном соответствии с законом и всей его жесткостью. Развитие ситуациимы будем освещать в СМИ", – подчеркнула Лариса.Ранеесама Алена рассказала о безобразном поведении звезды, имя которой неназывается до суда: "Она впилась в меня когтями, отняла у меня мойтелефон, чтобы удалить какой-то якобы компромат на нее. А потом толкнула меня,бок ноет до сих пор. В итоге я была вынуждена поехать втравмпункт. К тому же находившийся рядом с ней мужчина мне угрожал".