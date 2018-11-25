В субботу, 24 ноября, состоялся центральный матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Мадридский Атлетико принимал Барселону. Встреча завершилась счетом 1:1.

В субботу, 24 ноября, состоялся центральный матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Мадридский "Атлетико" принимал "Барселону". Встреча завершилась счетом 1:1.В составе хозяев мяч забил Диего Коста (77-я минута). У гостей отличился Усман Дембеле (90)."Атлетико" продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 10 матчей и с 24 очками идет вторым. "Барселона" лидирует, имея в активе на один балл больше.В других матчах игрового дня "Эйбар" на своем поле сенсационно разгромил мадридский "Реал" – 3:0, "Валенсия" с таким же счетом была сильнее "Райо Вальекано", "Уэска" и "Леванте" сильнейшего не выявили – 2:2.