Российский боксер Денис Лебедев, выступающий в весовой категории до 90,71 кг, провел второй поединок после более чем годичного перерыва. Соперником россиянина по 12-раундовому бою стал американец Майк Уилсон, у которого Лебедев в итоге выиграл по очкам.

Российский боксер Денис Лебедев, выступающий в весовой категории до 90,71 кг, провел второй поединок после более чем годичного перерыва. Соперником россиянина по 12-раундовому бою стал американец Майк Уилсон, у которого Лебедев в итоге выиграл по очкам.Бой состоялся в Монте-Карло. В целом преимущество по ходу поединка было у россиянина, которому удалось еще в середине встречи разбить сопернику нос. Кроме того, Лебедеву несколько раз удалось провести хорошие удары по корпусу.Отметим, что перед Лебедевевым свой бой проводил другой российский боксер Александр Устинов, который в12-раундовом поединке проиграл американцу Майклу Хантеру техническим нокаутом в девятом раунде и не смог завоевать интернациональный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.