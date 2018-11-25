Во французском Гренобле завершился заключительный этап Гран-при по фигурному катанию, по итогам которого определились все участника финала. Россиянка Евгения Медведева заняла четвертое место и не смогла отобраться в финал соревнований.

Во французском Гренобле завершился заключительный этап Гран-при по фигурному катанию, по итогам которого определились все участника финала. Россиянка Евгения Медведева заняла четвертое место и не смогла отобраться в финал соревнований.Победу одержала японская фигуристка Рика Кихира, которая за прокат произвольной программы получила от судей 138,28 балла и по итогам двух программ набрала 205,92​​​. Второй стала ее соотечественница Маи Михара (202,81). Замкнула тройку американка Брэйди Теннелл (197,78).Медведева допустила несколько ошибок в произвольной программе и в итоге набрала 192,81 балла, заняв четвертое место. Пятой стала ее соотечественница Станислава Константинова (189,67). Еще одна россиянка Мария Сотскова (177,59) расположилась на седьмой строчке.Все три российские фигуристки не смогли отобраться в финал Гран-при, который пройдет в Ванкувере в декабре. Из россиянок там выступят Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.