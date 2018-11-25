Второй финальный матч Кубка Либертадорес между двумя аргентинскими клубами из Буэнос-Айреса Ривер Плейт и Бока Хуниорс оказался под угрозой срыва. Фанаты Ривера перед началом встречи забросали камнями автобус, в котором находилась команда номинальных гостей.

Второй финальный матч Кубка Либертадорес между двумя аргентинскими клубами из Буэнос-Айреса "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" оказался под угрозой срыва. Фанаты "Ривера" перед началом встречи забросали камнями автобус, в котором находилась команда номинальных гостей.Как сообщает на своей странице в Twitter комментатор Владимир Стогниенко, у капитана "Боки" Пабло Переса осколками стекла поврежден глаз. Он и еще один игрок в больнице. По информации аргентинских СМИ, вторым пострадавшим футболистом является нападающий Карлос Тевес.