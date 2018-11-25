Регион признан победителем трех конкурсных программ национального проекта

Регион признан победителем трех конкурсных программ национального проектаКостромская область получит около 70 млн рублей в рамках трех конкурсных программ национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба главы региона.Область получит средства в рамках проектов «Успех каждого ребенка», «Современная школа» и «Эффективная школа». На эти деньги будут созданы образовательные центры в сельских школах, обновлена материально-техническая база коррекционных школ, создан региональный модельный центр дополнительного образования детей.Например, на создание в сельских школах Костромской области образовательных центров будет направлено около 35 млн рублей. Средства пойдут на закупку современного технологического и компьютерного оборудования. Эти образовательные центры станут основой новой модели сетевого взаимодействия учреждений.Еще 8,2 млн рублей Костромская область получит на обучение детей с особенностями в развитии, переход школ с низкими результатами обучения в эффективный режим работы, повышение квалификации учителей, поддержку школьных библиотек. В регионе подобные мероприятия проводятся при поддержке федерального бюджета с 2016 года.