Российский боксер Денис Лебедев заявил, что готов провести бой с победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинцем Александром Усиком, которому принадлежат все пояса по версиям боксерских организаций.

Российский боксер Денис Лебедев заявил, что готов провести бой с победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинцем Александром Усиком, которому принадлежат все пояса по версиям боксерских организаций.Напомним, ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинского боксера до 10 марта 2019 года провести бой с россиянином."Усик сильнейший, я это признаю, — сказал Лебедев. — Согласно резолюции WBA, я могу с ним побиться. И если наши команды договорятся, а к этому все идет, то я приму этот бой".Лебедев 24 ноября в Монако провел бой с американцем Майком Уилсоном и одержал победу по очкам.