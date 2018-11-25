Актеру и режиссеру Владимиру Машкову приходится нелегко в статусе руководителя Табакерки. Артист признался, что из-за колоссального объема работы лишился свободы.
<a href="http://33live.ru/novosti/25-11-2018-mashkov-lishilsya-samogo-glavnogo-iz-za-smerti-tabakova.html" target="_blank">Машков лишился самого главного из-за смерти Табакова</a> - Актеру и режиссеру Владимиру Машкову приходится нелегко в статусе руководителя Табакерки. Артист признался, что из-за колоссального объема работы лишился свободы.
[url=http://33live.ru/novosti/25-11-2018-mashkov-lishilsya-samogo-glavnogo-iz-za-smerti-tabakova.html]Машков лишился самого главного из-за смерти Табакова[/url] - Актеру и режиссеру Владимиру Машкову приходится нелегко в статусе руководителя Табакерки. Артист признался, что из-за колоссального объема работы лишился свободы.