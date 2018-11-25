В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В первом матче дня Нью-Йорк Рейнджерс принимал Вашингтон Кэпиталз и потерпел поражение со счетом 3:5.

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В первом матче дня "Нью-Йорк Рейнджерс" принимал "Вашингтон Кэпиталз" и потерпел поражение со счетом 3:5.В составе победителей одну из шайб забросил Александр Овечкин, которому ассистировал Дмитрий Орлов. У проигравших всю встречу провел российский голкипер Александр Георгиев, который отразил 23 броска."Вашингтон" одержал пятую победу подряд и возглавил турнирную таблицу Столичного дивизиона. "Рейнджерс" с 26 баллами идут там же на пятом месте.