Предложение о закрытии программы Прямой эфир с Андреем Малаховым, похоже, может воплотиться в реальность. Присутствие шоу на федеральном канале страны не устраивает весомую часть россиян.

Предложение о закрытии программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, похоже, может воплотиться в реальность. Присутствие шоу на федеральном канале страны не устраивает весомую часть россиян.Инициативу, с которой открыто выступил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, поддержали в Госдуме. "Рад, что мое предложение о необходимости закрытия шоу "Прямой эфир" и о том, что пришло время в целом поставить под запрет подобный формат передач, когда происходят в студии драки и ругань на главных федеральных каналах страны", – заявил собеседник "Дни.ру".Манукян добавил, что все должны покинуть главные кнопки страны, а также перестать каналы позорить и уйти на частные каналы. Стоит отметить, что подобную идею поддержал даже Никита Джигурда, который очень долгое время был завсегдатаем этих шоу.Эксперт убежден, что грань добра и зла пройдена. "В конце 2010-х годов показывать формат шоу "Окна" 90-х годов, да еще в прайм-тайм на главном федеральном канале страны это уже просто дикость", – резюмировал он.Ранее специалисты высказывали мнение, что форматы шоу, заимствованные у коллег из Европы, опустили уровень российского зрителя "до плинтуса". Пример – продавец голландских телепроектов "Эндэмол", который приглашал в программы людей с нетрадиционной ориентацией и позволял им целоваться перед камерами.